Mercoledì 24 aprile, alle ore 10.00 presso il parcheggio adiacente la Villa Comunale in via Istonia, il Sindaco Angelo Pollutri, e l’Amministrazione Comunale di Cupello, inaugureranno l’apertura della “fontana ecologica” denominata Fontana della Raschia.



La fontana è un sistema di distribuzione di acqua potabile, che permetterà ai cittadini di utilizzare, ad un costo simbolico di 5 centesimi al litro, l’acqua pubblica a fini alimentari.



La sua acqua è microbiologicamente filtrata, batteriologicamente sicura, ed il suo utilizzo permetterà la difesa dell’ambiente, riducendo drasticamente i rifiuti da smaltire (bottiglie in PET, vetro ed altro) e abbattendo l’inquinamento urbano per il trasporto e le consegne.