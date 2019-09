Non deve essere stato un bel risveglio, ieri mattina, per gli abitanti dell'appartamento al piano terra di un'abitazione in una traversa di via Madonna dell'Asilo. Durante la notte mani ignote avevano gettato una secchiata di vernice arancione contro l'uscio della casa, imbrattando la porta d'ingresso e la finestra, protetta da un'inferriata.

Una vernice resistente, tant'è che i tentativi di rimuoverla sono stati vani. Sembra difficile che un gesto del genere, circoscritto ad una sola abitazione, per di più non in una strada principale, sia riconducibile ad un atto vandalico. E' vero, in città se ne sono viste di tutti i colori, fino alle targhe delle auto imbrattate con lo spray.

Però un episodio del genere pare ricondurre più ad un dispetto diretti a chi abita nell'appartamento. Un danno di non poco conto considerato che gli inquilini dovranno sostituire la porta e la finestra rovinate dalla vernice arancione.