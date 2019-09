Roberto Inglese sfida la Juventus:

Una partita che Roberto Inglese non dimenticherà mai, oggi pomeriggio alle 14.45 l'attaccante vastese scenderà in campo con la maglia del Lumezzane in amichevole a Vinovo contro la Juventus di Antonio Conte che si prepara in vista dell'impegno di campionato di lunedì sera contro la Lazio.

I rossoblu bresciani, che si trovano a metà classifica nel campionato di Prima Divisione Lega Pro, girone A, con 36 punti, osserveranno un turno di riposo questa settimana e torneranno in campo il 21 aprile in trasferta a Como per la quartultima giornata.

Raggiante Roberto per questa esperienza all'interno del centro sportivo della Juventus: "Sicuramente una bella vetrina per noi, non capita tutti i giorni di giocare contro Pirlo, Vucinic e gli altri campioni. La cosa più strana è che mercoledì sera erano a giocare la Champions contro il Bayern Monaco e domani noi ci giocheremo contro, tutto questo mi rende molto felice solo a pensarlo. Dopo l'amichevole con il Pescara contro la Roma di Totti nel 2010 questa sarà un'altra grandissima esperienza che porterò sempre con me".



Inglese, il cui cartellino è di proprietà del Chievo, è alla terza stagione nella squadra allenata da Raffaele Santini e in precedenza dall'ex difensore di Cagliari e Inter, Gianluca Festa. In questa stagione, in cui ha trovato maggiore spazio e continuità rispetto al passato, ha messo a segno 11 gol in 27 partite ed è in corsa per il titolo di capocannoniere del girone, ad una sola rete di distanza da Della Rocca. Un ottimo score che potrebbe convincere il Chievo, società solitamente attenta ai giovani, a concedergli il prossimo anno un'opportunità nella massima serie, oppure a prestarlo in Serie B. Di certo dopo questo campionato gli estimatori del ragazzo, che già non erano pochi, sono aumentati.

L'attaccante, classe 1991, è nato a Lucera, ma la sua famiglia risiede a Vasto da anni, dove ha iniziato a giocare a calcio nella Pgs di mister Michele La Verghetta, per poi passare alla Virtus Vasto di Lucio Rullo e in seguito nelle giovanili del Pescara insieme a Marco Verratti. In biancazzurro ha debuttato in Serie B nel 2010 con Eusebio Di Francesco in panchina.

