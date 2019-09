Papà e mamme a scuola al ricevimento dei docenti, i vigili urbani fuori a multare le auto in divieto di sosta. Cittadini contrariati, ieri pomeriggio a Vasto, per la sgradita sorpresa: dopo ore d’attesa per poter parlare con gli insegnanti dei figli iscritti al Linguistico hanno trovato sul parabrezza dell’auto il temuto verbale giallo: nel migliore dei casi fanno 41 euro.

"Le sanzioni sono state dieci – spiega il tenente Antonio Di Lena – e i colleghi sono intervenuti dopo che un autobus era rimasto intrappolato e una signora non riusciva a venir fuori da un parcheggio. I veicoli multati erano in sosta su Via Rossetti, ma anche su via Conti Ricci, zona Vigili del Fuoco".

Gianni Quagliarella - Il Messaggero