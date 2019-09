Dal Movimento 5 Stelle di San Salvo riceviamo e pubblichiamo:

L’istanza di coltivazione del giacimento Ombrina Mare risale al 9 dicembre 2009 mentre il permesso di ricerca degli idrocarburi risale al 5 maggio 2005 ed è stato accordato per una durata di 6 anni.

Il permesso di ricerca a favore della Società Medoilgas viene successivamente prorogato di 3 anni, nonostante il dlgs 128/2010 (che modificava il dlgs 152/2006) disponesse “Il divieto e’ altresì stabilito nelle zone di mare poste entro dodici miglia marine dal perimetro esterno delle suddette aree marine e costiere protette, oltre che per i soli idrocarburi liquidi nella fascia marina compresa entro cinque miglia dalle linee di base delle acque territoriali lungo l’intero perimetro costiero nazionale”.

A questo punto interviene il Governo tecnico bocconiano a modificare l’art. 6 comma 17 del decreto legislativo 152/2006 con il decreto legge n. 83 del 22 giugno 2012, cosiddetto Decreto Sviluppo, (poi convertito in legge da tutti i gruppi parlamentari che sostenevano il Governo Monti) facendo un favore a tutti i petrolierie lasciando inascoltate le istanze territoriali, delle associazioni, delle realtà produttive e i CITTADINI che si erano espressi pubblicamente e attraverso numerosissime osservazioni contro i progetti di petrolizzazione della costa abruzzese (e di quella italiana).

Alla luce di ciò i nostri deputati abruzzesi del Movimento 5 stelle Gianluca Vacca e Daniele Del Grosso hanno avuto un incontro al Ministero dell’Ambiente, da questo incontro è emersa ancora più netta la responsabilità della Regione, la quale era a conoscenza del progetto Ombrina da anni, e quindi avrebbe avuto tutto il tempo per presentare un proprio parere adeguatamente motivato sulla inopportunità, sulle ricadute socio-economiche e sui rischi ambientali di Ombrina. Invece la Regione ha taciuto non intervenendo quando avrebbe dovuto; non solo, si è resa ridicola con la storia delle lettere smarrite, dimostrando una totale inadeguatezza a saper difendere le ragioni del nostro territorio.

Da questo “ILLUMINATO” incontro è emersa anche una lettera (prot. DIVA – 2012 – 0016011 DEL 03/07/2012 del Ministero dell’Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare) dal contenuto significativo, con cui la Medoilgas esprime “ un doveroso apprezzamento per il prezioso contributo apportato da Lei (Dott. Corrado Clini – Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare) e dai Suoi collaboratori (ci piacerebbe sapere chi sono questi collaboratori) per l’individuazione della soluzione poi adottata dal Governo al fine di porre riparo ad una situazione insostenibile oltre che ingiusta per gli operatori del settore (petrolifero) e auspichiamo un positivo completamento dell’iter alle Camere per una sua definitiva e rapida approvazione” a seguito di istanze più volte rappresentate in passato circa le disposizioni introdotte con il decreto legislativo 128 del 2010 che ha disposto drastiche restrizioni alle attività di esplorazione e coltivazione di idrocarburi nei mari italiani.

A nostro avviso siamo di fronte ad un altro esempio di politica al servizio dei poteri forti (società petrolifere) che ignora la volontà dei cittadini e che non agisce secondo criteri di terzietà, imparzialità e indipendenza vista l’inesistente considerazione dimostrata nei confronti dei cittadini, delle amministrazioni locali, delle associazioni e delle realtà produttive del territorio in cui ricade il progetto e considerata l’attenzione con cui il Ministro intratteneva rapporti con la Società Medoilgas Italia S.P.A.

Per questo motivo noi del Movimento 5 Stelle San Salvo invitiamo la Cittadinanza a Partecipare alla Manifestazione “NO OMBRINA SI PARCO” che si terrà sabato 13 aprile ore 15,30 a Pescara (appuntamento al molo nord del porto di Pescara- Madonnina) per far sentire la nostra voce di Cittadini e per dare una scossa forte che riesca a bloccare questo scellerato progetto che mette in pericolo il nostro mare.