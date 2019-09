Per lanciare l'invito alla manifestazione di domani a Pescara scende in campo anche la band abruzzese La Differenza, con un invito rivolto a tutti i suo fans e ai cittadini abruzzesi.

"La band già nei mesi scorsi si era pronunciata contraria a realizzazioni come centrali a Biomasse e attività industriali di tipo chimico che possono nuocere alla salute. Oggi una nuova sfida a tutela della nostra qualità di vita ci chiama a gridare un forte NO al Petrolio . Abbiamo scelto di vivere in Abruzzo per la qualità di vita sotto tutti i punti di vista.

L’impatto distruttivo sia economico che salutare che questo tipo di attività possono arrecare all’intera Regione Abruzzo e non solo , è enorme. Abbiamo amici giovani come noi che hanno investito in agricoltura, altri in turismo sostenibile, ora sono molto preoccupati e domani saranno a Pescara.