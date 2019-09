Saranno i genitori di Luigi Muscariello, Tonino e Lucia, a dare il calcio d'inizio della partita della Casalese Team, la squadra in cui militava il loro figlio. Ieri, al funerale, la squadra che milita nel campionato di Terza Categoria era presente con uno striscione su cui c'era scritto "Sei il dodicesimo uomo in campo. Ti vogliamo bene". Una passione, quella per il calcio, che il 39enne vastese coltivava insieme a quella per le moto e per il podismo. Non era raro vederlo, cuffiette alle orecchie, mentre correva lungo le strade della città.

Ora, domenica 14 aprile alle 15.30, presso il campo sportivo di Casalbordino, vogliono ricordare il loro compagno che non c'è più prima del match di campionato contro il Guilmi.

Alle 19, sempre di domenica, presso la chiesa di San Paolo apostolo, ci sarà la celebrazione della Santa Messa in sua memoria.