La sconfitta di domenica scorsa a Maddaloni ha complicato i piani della BCC Vasto Basket verso la promozione in serie B. Domenica il Molfetta con una vittoria, che appare alquanto scontata, festeggerà la promozione nella categoria superiore. Ma di posti in palio ce ne sono due ed allora niente è impossibile. Certo, servirà affrontare e vincere difficili sfide di playoff, ma i biancorossi, per lunghi tratti della stagione, si sono espressi su livelli altissimi. Approcciare la fase degli scontri diretti al secondo posto in classifica garantirebbe un sostanziale vantaggio a Ierbs e compagni. Ecco perchè le prossime tre gare, a cominciare da quella di domenica con l'Airola, diventano importantissime.

La BCC Vasto Basket è seconda in compagnia di San Michele Maddaloni e Magic Team Benevento ma, in caso di arrivo finale in questa situazione, potrebbe far valere il peso degli scontri diretti. In casa BCC Basket se fino a qualche domenica fa non si pronunciavano le parole serie B, ecco che ora, che il sogno inizia ad essere più visibile, il pensiero del doppio salto di categoria in due anni inizia ad essere persistente.

Il presidente Giancarlo Spadaccini chiama a raccolta i tifosi biancorossi per quello che si preannuncia come un finale di stagione davvero caldo. "Abbiamo una grande passione e da questa settimana vogliamo dimostrarla - scrive il numero 1 della società sul sito web ufficiale- . Per molti mesi abbiamo stazionato tra la prima e la seconda posizione in classifica nascondendoci quando ci chiedevano se potevamo aspirare alla serie B. Una neo promossa deve rimanere coi piedi per terra fino alla fine. Così è stato! A questo punto, però, prima delle ultime tre gare della stagione regolare chiediamo agli sportivi vastesi di regalarci la loro passione sulle tribune del PalaBCC.

Da domenica ci giochiamo il secondo posto, che per i play off promozione è la posizione migliore e più ambita. Adesso possiamo giocare solo contro noi stessi perché siamo avanti per differenza canestri verso le altre squadre, non abbiamo scontri diretti, giocheremo due gare a Vasto e solo una fuori: Airola in casa, a Barletta e poi Benevento in casa! Con tre vittorie sarà secondo posto matematico…e poi solo le emozioni degli scontri diretti del play off ci diranno quanto valiamo!

Ci vuole il grande pubblico. Airola è una pretendente alla quinta posizione e di certo verrà a Vasto per vendicare la sconfitta dell’andata, ma se la passione sulle tribune griderà forte, nulla fermerà i nostri ragazzi. È la prima volta, quest’anno, che abbiamo veramente la possibilità di cominciare a credere che il sogno della serie B non è impossibile, ma né i dirigenti da soli, né i ragazzi da soli, né il pubblico da solo coglierebbero questo risultato storico: ci vuole la partecipazione di tutti. Insieme si va verso un successo sportivo che nessuno avrebbe mai potuto immaginare a settembre….e poi non scordiamo che da quasi 16 mesi a Vasto non ha più vinto nessuno…..non è certo questo il momento di mollare! Vastesi, sportivi, amici, sostenitori della Vasto Basket: tutti al PalaBCC!"