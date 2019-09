Mancava un minuto a mezzogiorno. Passanti e automobilisti, tanti all'ora di punta, hanno sentito il botto e le urla di dolore. Alcuni di loro hanno anche visto lo scontro tra auto e motorino in piazza Verdi, all'incrocio più trafficato di Vasto.

La Ford Fiesta guidata da una donna di Vasto aveva attraversato l'incrocio e, appena superata la rotatoria, si stava immettendo in via Pescara quando, per cause che la polizia municipale sta accertando, è avvenuto lo scontro con uno scooter Piaggio Zip proveniente da corso Mazzini.

Nell'impatto, ad avere la peggio è stata la giovane donna in sella al motorino. Schiacciata dal peso dello scooter, è caduta a terra battendo il fianco e il ginocchio sinistro. Una residente della zona ha offerto una sedia su cui la contusa è stata fatta accomodare con l'aiuto di alcuni passanti. Poi, al loro arrivo sul posto, i medici del 118 le hanno applicato un collare e l'hanno fatta sdraiare su una barella, trasportandola in ambulanza all'ospedale San Pio da Pietrelcina, che dista poche centinaia di metri dal luogo dell'incidente.

I vigili hanno eseguito i rilievi necessari a ricostruire la dinamica dell'accaduto.