Quando muore una persona, quelli che le sono più vicini per sentire meno il dolore, la disperazione, la mancanza non possono fare altro che pensare al ricordo di tutte le cose fatte prima della morte.

Molte volte lunga è la vita, quanto sterile il ricordo. Altre volte, come purtroppo nel caso di Luigi, corta la vita e ricca di ricordi belli. Lo posso affermare con assoluta certezza e convinzione, poiché ho avuto l’onore di conoscere Luigi in questi anni in tutte le sue qualità. Ragazzo serio ed allo stesso modo scherzoso. Responsabile, attento e soprattutto umano, sempre disposto a dare il proprio contributo all’intera comunità di Castelguidone.

Chi non lo ricorda durante l’ultima edizione di “A spasso per i borghi”? In quell’evento fu protagonista attivo col suo sorriso unico, penetrante, oggi difficile da trovare, che rendeva ancora più appetitosi i piatti serviti nel suo stand. Luigi con orgoglio, con amore ed attaccamento difendeva e portava in alto il nome di Castelguidone, dove coi suoi genitori e famigliari aveva deciso di trascorrere i momenti liberi della sua vita. Difendeva Castelguidone anche quando noi stessi per vicende interne ne oscuravamo l’immagine. E pur vivendo in un’altra realtà, a Vasto, ci rendiamo conto, di quanto lo amavamo. E solo oggi molti capiscono, come per me personalmente, che è stato un onore conoscerlo ed averlo avuto per molti anni iscritto all’anagrafe del nostro Comune.

A Luigi va il mio saluto commosso e sincero. Al papà Tonino, alla mamma Lucia e alla sorella Teresa l’abbraccio mio e la vicinanza dei tanti amici di Castelguidone.

Mario Cicchillitti

Già sindaco di Castelguidone