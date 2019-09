Ambientalisti vastesi si preparano alla trasferta a Pescara e invitano tutti i cittadini a partecipare alla manifestazione contro la petrolizzazione del mare abruzzese. In treno e in pullman i manifestanti raggiungeranno il capouogo adriatico, dove sabato pomeriggio si snoderà il corteo con cui migliaia di persone diranno no a nuovi pozzi petroliferi e a una raffineria galleggiante davanti alla costa compresa tra Ortona e Torino di Sangro. Si opporranno anche al rischio di nuove esplorazioni petrolifere a largo di tutto il litorale abruzzese.

Quella che si svolgerà sabato pomeriggio a Pescara sarà la seconda grande manifestazione dopo quella tenutasi a Manfredonia nel settembre 2012.

Gli orari - Questi gli orari dei treni su cui viaggeranno i manifestanti:

Andata

Vasto/San Salvo - Pescara Porta Nuova, partenza ore 13,24 (treno regionale, euro 4,50)

Vasto/San Salvo - Pescara centrale, partenza ore 14,26 (treno intercity, euro 10)

Ritorno

Pescara centrale - Vasto/San Salvo, partenza ore 19,52 (treno intercity, euro 9)

Pescara centrale - Vasto/San Salvo, partenza ore 21,13 (treno regionale, euro 4)

Il pullman, invece, partirà alle 13,45 dal terminal bus di via Conti Ricci. Per prenotazioni, ci si può rivolgere dalle 9 alle 13 e dalle 16 alle 18 al Comune di Vasto (telefonare a Grazia: 348 2414232), oppure all'Informagiovani dalle 15,30 alle 19,30 (telefono: 0873 309455). Oppure rivolgersi all'associazione Amici di Punta Aderci: (full time) Lello 320 4709022

Le prenotazioni saranno possibili anche durante il convegno Abruzzo, da cuore verde d'Europa a polo petrolifero, in programma venerdì 12 aprile, alle 17,30, a Palazzo D'Avalos.