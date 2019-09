E’ uno dei maggiori talenti del calcio vastese, Nicola Fiore, classe 1987, centrocampista del Catanzaro, attualmente impegnato nel campionato di Prima divisione Lega Pro, allenato dall’ex centrocampista della Reggina, cresciuto nel vivaio del Milan, Francesco Cozza. Nicola ha tutte le carte in regola per poter ambire a giocare nelle categorie superiori.



Dopo gli inizi nelle giovanili di Pescara e Virtus Lanciano, con la quale ha debuttato in C1 a 17 anni, ha poi giocato per 4 stagioni nella Pro Vasto, in C2 e D, dal 2006 al 2010 ed è stato tra i protagonisti del biennio in cui la squadra allenata all'epoca da Pino Di Meo ha centrato la promozione in C2 e la salvezza l’anno successivo, oltre allo Scudetto Dilettanti, per lui 82 presenze e 10 gol in biancorosso.



Poi due stagioni a Chieti in C2 e da quest’anno l’esperienza a Catanzaro. Nell’estate del 2011 anche un’esperienza con la Nazionale di Lega Pro in Nazionale alle Universiadi in Cina, conclusa con l'eliminazione ai quarti di finale contro il Brasile.



Fortemente voluto da Cozza, Fiore in questa stagione ha all’attivo 24 presenze e 2 gol, insieme a lui giocano elementi di categoria superiore, in una squadra allestita per essere protagonista e puntare alla B, ma le cose non sono andate per il meglio e i giallorossi si trovano al decimo posto a due punti dai play out.



Come mai non è andata come vi aspettavate?

Gli obiettivi erano altri, eravamo partiti per vincere, ma abbiamo iniziato male, non è così facile, questo è un campionato duro, ci sono tante squadre attrezzate per fare bene, anche perché nel mercato di gennaio si sono rinforzate alzando ulteriormente il livello. Nel calcio capita che gli obiettivi cambino in corsa, nulla è mai scontato. Adesso pensiamo a vincere e a chiudere definitivamente e prima possibile il discorso salvezza, ormai è andata così.



Come ti trovi in una città come Catanzaro?

Bene, qui c’è una tifoseria esigente e appassionata che ha fatto anche la Serie A, non è una piazza come tante, merita altre categorie, quando andiamo male allo stadio ci sono 6.000 persone e se va bene almeno 10.000, è bello giocare davanti a tutta questa gente ed è anche molto stimolante.



Con l’allenatore come va?

E’ un onore sapere di essere apprezzato da uno con la sua esperienza nel calcio, con lui vado d’accordo, è un allenatore molto bravo e preparato. Anche con i compagni non ci sono problemi, qui ci sono calciatori che hanno giocato in serie A dai quali posso solo imparare.



Qual è stato l’allenatore più importante per la tua carriera?

Ne ho avuti tanti, Baiocco è stato uno dei primi.



E' vero che sei un po’ limitato perché non giochi nel tuo ruolo di centrocampista esterno?

Giochiamo con il modulo 3-5-2, difendendo a tre mi adatto, sono il laterale destro a centrocampo, ma il mio ruolo prevede molta attenzione alla fase difensiva. Non è il mio, ma non ci sono problemi, faccio quello che dice l’allenatore.



Arrivato a questo punto potrebbe capitarti l’occasione per arrivare ancora più in alto.

Di questi tempi non è semplice, io cerco di impegnarmi al massimo e dimostrare quello che valgo, non ho ancora fatto nulla, il sogno è quello di arrivare più in alto possibile, lo spero, ma resto con i piedi per terra.



Per questo ti sei già “tutelato”.

Continuo a studiare giurisprudenza a Campobasso, è importante anche quello, è impegnativo, mi mancano 5 esami, il prossimo è diritto penale che è uno scoglio, in ritiro è difficile aprire i libri, studio a casa durante la settimana.



Cosa ricordi degli anni nella Pro Vasto?

E’ stata un’esperienza di vita e di sport fortissima, abbiamo vinto il campionato e lo scudetto, sono stati anni bellissimi, forse l’ultimo un po’ meno per me, ma il calcio è anche questo.



E della convocazione in Nazionale?

Bellissima, alle Universiadi ho avuto modo di vedere posti nuovi e confrontarmi con culture differenti, oltre ad indossare la maglia della Nazionale, ne sono orgoglioso.



Chi ti ha aiutato ad arrivare fino a questo livello?

Premesso che non mi sentirei arrivato nemmeno se giocassi in Serie A e che non sono nessuno, cerco di giocare al meglio senza trascurare lo studio, devo ringraziare la mia ragazza Federica e i miei genitori, loro mi sono sempre vicino e mi aiutano quotidianamente.



Qual è il tuo legame con Vasto?

Fortissimo, è la mia città e sarò sempre legato a Vasto, appena posso torno, mi sento con Nicola Della Penna e Daniele Avantaggiato, mi informo su quello che fa la Vastese, spero vada in Eccellenza e che prosegua con un progetto serio che riporti Vasto dove merita nel calcio.



Tornerai un giorno?

Non escludo niente, mi piacerebbe tornare a giocare nella mia città un domani, chissà.