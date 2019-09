E' giunto alla terza edizione l'evento di Orientamento post diploma organizzato dalla BCC della Valle del Trigno per le scuole superiori del territorio. Diciotto le scuole di Abruzzo e Molise coinvolte con la partecipazione di 500 ragazzi che hanno animato il business center del Palace Hotel a Vasto.



Due le aree attrezzate: una dedicata alle esposizioni ed una dedicata ai workshop. L'area espositiva divisa a sua volta in una sala dedicata all'Orientamento Universitario ed una dedicata all'Orientamento al lavoro e all'avvio di impresa.



Nella sala orientamento universitario presenti numerosi rappresentanti di Atenei di tutta Italia (da Trieste a Bari, Macerata, Camerino, Università Bocconi, Chieti-Pescara, Università del Molise, Consorzio Universitario Piceno, Università di Ancona, Teramo e l'Aquila) che hanno colloquiato in modo diretto con i ragazzi fornendo loro tutte le informazioni sull'offerta formativa delle varie Università. Nella sala Orientamento al lavoro e all'avvio di impresa presenti le Associazioni di categoria del territorio, le agenzie per il lavoro, lo sportello Informagiovani e la Provincia di Chieti con lo sportello Europe Direct.



Relatori nei workshop il Presidente della BCC Nicola Valentini ed il Direttore della BCC Gabriele Puglielli che hanno presentato l'evento, la dottoressa Margherita Barone, psicoterapeuta, che ha risposto alle moltissime domande dei ragazzi sulla consapevolezza di sé, la motivazione e la focalizzazione delle proprie attitudini, Annalisa Michetti dello sportello Europe Direct della Provincia di Chieti che ha illustrato ai ragazzi le molteplici opportunità che presenta l'Europa. Testimonial d’eccezione per questa edizione Marco Santarelli, esperto in analisi delle reti, Fellow del Polo Analisi delle Reti dell’Università G. D’Annunzio di Chieti e Pescara e associato di ricerca presso diversi enti internazionali, che è riuscito attraverso il percorso di studi e la forte volontà a raggiungere importanti traguardi professionali, lavorando fianco a fianco con Margherita Hack. La sua presenza ha fornito ai ragazzi una testimonianza positiva infondendo fiducia nelle opportunità che lo studio, l'impegno e la determinazione possono offrire.



Il presidente della BCC ha esordito chiedendo scusa ai ragazzi. “La nostra generazione – ha detto – non è riuscita a lasciarvi un mondo migliore di questo”. Da qui l'esigenza di investire nel proprio futuro effettuando delle scelte di vita che possano dare delle opportunità concrete di realizzazione personale e lavorativa. “In quest'ottica si inserisce questo evento, nato dalla volontà di fornire ai ragazzi delle classi quinte alcuni strumenti utili per decidere in maniera più consapevole e serena che strada prendere per costruire il proprio futuro”. “Perché – conclude il Presidente Valentini - dobbiamo pensare che il futuro non è ancora del tutto perduto”. E’ partito un grande applauso dei giovani presenti a testimonianza che veramente esiste la speranza di un domani ancora tutto da costruire.