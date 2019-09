Elicottero a bassa quota e carabinieri col mitra sulle strade della città. Non è passato inosservato il dispiegamento di forze messo in campo stamani dai militari. "Si tratta di un'attività di controllo del territorio e di contrasto all'illegalità", spiega mentre l'operazione è ancora in corso il capitano Giancarlo Vitiello, comandante della Compagnia di Vasto.

E' un giro di vite contro la criminalità. Nelle scorse settimane in città, nella vicina San Salvo e nell'entroterra sono tornati a destare forti preoccupazioni furti, rapine e incendi dolosi. Nelle prossime ore verranno resi noti i risultati dei controlli straordinari svolti per terra e per aria con militari armati di mitra e con un'unità aerea del Nucleo elicotteri di Bari. Attorno alle 11.30 l'elicottero è atterrato a San Salvo Marina, dove sono proseguiti i controlli a terra.

Poco dopo le 12.30 l'elicottero ha ripreso la via del cielo per proseguire le operazioni di controllo in altri territori dell'Abruzzo, prima di fare rientro a Bari in serata.