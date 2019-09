La 23esima edizione del Campionato primaverile d'Abruzzo di vela d'altura sbarca a Vasto per un'avvincente tappa Sabato e domenica prossima (13 e 14 aprile) si svolgerà la prova denominata "Costa dei Trabocchi". Le imbarcazioni che prendono parte al campionato regateranno sul percorso Pescara-Vasto, con 60 miglia da coprire, nella giornata di sabato. Domenica mattina, poi, ripartiranno per il percorso inverso.

E' il Circolo Nautico di Pescara ad organizzare come ogni anno il campionato. Per la due giorni che coinvolgerà Vasto ci sarà la preziosa collaborazione del Circolo Nautico "Vasto Lungomare Cordella", presieduto da Livio Tosone.



"Il Circolo nautico di Vasto grazie alla sensibilità del Comandante dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Vasto, Tenente di Vascello Giuliano D'Urso, verso lo sport della vela, si è candidato per ospitare questa importante tappa del campionato primaverile mettendo a disposizione degli equipaggi le proprie strutture di Punta Penna - ha detto il presidente Tosone-.

Si prevede la partecipazione di una trentina di barche provenienti dai porti della IX zona (Abruzzo e Molise) con circa un centinaio di velisti impegnati tra cui due equipaggi vastesi. Invito i cittadini di Vasto appassionati di vela e di mare - conclude Tosone- a seguire la partenza domenica mattina alle ore 9,00 dalla balconata soprastante la spiaggia di Punta Penna".