Il girone dei plyaout sta regalando solo sorrisi alla BCC San Gabriele Volley. Le ragazze vastesi, impegnate nella lotta per conservare la permanenza in serie C, hanno infilato una serie di 3 vittorie consecutive che le proietta al primo posto del girone E. La sfida con il Vestina finisce 3-1 per le padrone di casa, anche se qualche brivido non è mancato. I primi due set sono di assoluto dominio vastese, con i parziali di 25-11 e 25-16 che la dicono lunga sulle diverse forze in campo. A pesare sulla gara delle aquilane sono i numerosi errori in ricezione. Ma nel terzo set la musica cambia, con Genovesi e compagne che iniziano a commettere tanti errori in attacco, mentre il Vestina riesce a prendere le misure in ricezione e difesa, fino a conquistare il set (25-18). Nel quarto set, dopo un avvio forte delle vastesi, il Vestina riesce a rifarsi sotto, sul 10-9. Poi ci pensa l'inossidabile Caterina De Marinis a prendere per mano le giovani compagne e portarle alla vittoria finale.

"E' una buona vittoria - ha commentato il tecnico Marcovecchio a fine gara- ma dobbiamo migliorare soprattutto in attacco. Oltre a sbagliare molto facciamo fatica a mettere palla a terra, regalando spesso vita facile alle avversarie".

Domenica prossima alla palestra del Centro Sportivo Silvio Pellico, arriveranno le seconde in classifica del Teramo. Per la BCC San Gabriele l'occasione per incrementare il primato.

Classifica:

9 BCC San Gabriele

6 Pallavolo Montesilvano

6 Nuova scuola pallavolo Teramo

3 Vestina Volley

3 Termoli Pallavolo

0 Torrione Volley