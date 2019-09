Italia Nostra è un'associazione che intende concorrere alla tutela ed alla valorizzazione del patrimonio artistico, storico, architettonico, archeologico e naturale d'Italia.



La costituenda sezione del Vastese ha organizzato per domenica 21 aprile una visita guidata aperta alla partecipazione di tutti coloro che sono interessati a conoscere due tra i più bei siti archeologici d'Italia a poca distanza da Vasto e dal Vastese: Pietrabbondante e Sepino.



L'iniziativa, alla quale seguiranno altre dello stesso genere, nasce dalla convinzione che la tutela e la valorizzazione passano attraverso la conoscenza, condizione necessaria per concorrere individualmente al bene comune con intelligenza e cognizione.



Programma

partenza alle 8,30 dal terminal bus di Vasto (eventuali fermate a San Salvo e lungo la fondovalle del Trigno per prelevare i partecipanti)



Pietrabbondante: visita all'area archeologica del Santuario Sannitico

Pranzo al sacco presso la Riserva Naturale di Collemeluccio



Sepino: visita ai resti della città sannitica e romana.

Rientro a Vasto per le 19,00 al massimo



Costo pro capite:

€ 15-20 (dipende dal numero dei partecipanti) + 2 € (1 € per gli insegnanti con titolo valido da mostrare in loco) da pagare sul posto a Pietrabbondante per l'ingresso all'area archeologica. Coloro che hanno meno di 18 anni e coloro che hanno più di 65 anni non pagano l'ingresso.



Prenotazioni entro il 14 aprile all'indirizzo email italianostravasto@gmail.com oppure al 348 3576711 (si prega di telefonare il pomeriggio oppure di inviare un sms).





Il coordinatore pro tempore

Davide Aquilano