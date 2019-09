Si è concluso ieri il Vinitaly 2013. Una manifestazione di grande successo, con l'Abruzzo ed il Vastese tra i protagonisti negli stand di Veronafiere. ZonaLocale.it è stata a Verona, per raccontarvi cosa è accaduto nel padiglione 11&dintorni (clicca qui). Non poteva mancare, a conclusione dell'evento, uno speciale dedicato ai vini del nostro territorio, che si stanno caratterizzando sempre più per la loro qualità. Per questo appuntamento, dal carattere tecnico, abbiamo chiesto la collaborazione del tecnico agronomo vastese Ettore Del Lupo, esperto del settore con una pluriennale esperienza internazionale. Infatti ha curato progetti in Italia, California, India ed Israele, da cui è appena tornato. Dopo aver degustato i vini di Vasto e dintorni presenti al Vinitaly, li ha descritti per noi.



Azienda Vitivinicola Sergio Del Casale - Vasto

Produzioni di vini di eccellente qualità ottenuta con passione e ventennale esperienza. Tra i vini proposti scegliamo il neomedagliato rosato della linea Vird' Vird': Il vino non delude le aspettativa: di colore rosato ciliegia (ceraauolo) al naso si presenta con sentori di frutti rossi e piacevolissime note di ciliegia. In bocca è fresco, delicato, sapido, con sentori di frutti rossi e leggere note speziate. Buona persistenza e un apprezzato finale di mandorla. Da consigliare per gli amanti del pesce che cercano una interessante alternativa al più classico vino bianco.

Diomedeo: vino di pregio elegantemente vinoso all'olfatto, con grandi note dominanti di frutta matura, frutti rossi e sentori speziati, accompagnate da fragranze vanigliate. Al gusto si presenta corposo, persistente, con tannini dolci, morbidi con note piacevoli di confettura e frutti maturi. Il legno marca piacevolmente il vino con note di vaniglia.Sicuramente un prodotto dalle grandissime potenzialità di invecchiamento.

Cococciola: Tra gli autoctoni scegliamo quello che, a mio parere, merita particolari considerazioni. Vino ancora poco conosciuto in ambito nazionale, questo autoctono sta cominciando ad attirare l'attenzione degli amanti dei vini bianchi. Di colore paglierino, al naso si presenta con interessanti note di erbe e fiori di campo, di frutta ed agrumi, ma non mascherando interessanti sviluppi minerali. In bocca manifesta sapidità, acidità importanti che ne conservano la freschezza: note floreali e mandorlato volgono al finale in maniera piacevole ed elegante.

Azienda Vinicola Jasci e Marchesani - Vasto

Cantina che ha fatto del biologico il suo punto di forza, conquistandosi consensi crescenti e risultati d'eccellenza.

Riesling: Interessante è il risultato della vinificazione di questa varietà gestita secondo in criteri di una viticoltura biologica, non molto comune nei nostri territori. Al naso si presenta gradevole, con interessanti note floreali e frutti tropicali. Fresco e sapido in bocca, con leggerissime note minerali, finisce con una leggera nota mandorlata.

Janù: Anch'esso prodotto da vinificazione di uve ottenute da agricoltura biologica, questo Montepulciano d'Abruzzo è stata menzionato come miglior vino rosso nell'annuario dei migliori vini italiani 2012. Al naso si presenta con elegantissime note di frutta rossa e spezie, accompagnate da sentori di vaniglia e rovere. In bocca è morbido, corposo e persistente, con gradevoli sapori di frutta rossa.

Vini Casalbordino - Cantina Madonna dei Miracoli - Casalbordino

Tanti i prodotti offerti dalla Cantina Sociale Madonna dei Miracoli. Uno dei più interessanti è sicuramente il Castel Verdino. Dal colore rosso rubino, con lievi note violacee, al naso si presenta fruttato, con piacevoli sentori speziati tipici della varietà Montepulciano, con note vanigliate conferite dall'affinamento in legno. In bocca si presenta in maniera elegante, con tannini vellutati, avvolgenti e persistenti.

Conte di Bordino: anch'esso prodotto con uve Montepulciano d'Abruzzo: l'affinamento in tonneau di rovere conferisce al pregevole vino dal colore rosso rubino eleganti note di frutti rossi, vaniglia e leggeri sentori speziati. In bocca manifesta una dotazione tanninica elegante, avvolgente, che non nasconde piacevoli note di cioccolato nel finale.

Azienda Agricola Venea - Fossacesia

Andiamo alla scoperta dell'Azienda Venea, di Fossacesia (il nome richiama infatti San Giovanni in Venere). Una cantina che sta crescendo costantemente. Ci presentano tre prodotti molto interessanti.

Igt Arbino: Montepulciano d'Abruzzo affinato interamente in acciaio. Il vino si presenta con colore rosso rubino con riflessi violacei. Al naso è pulito con sentori fruttati che ricordano frutti rossi e note speziate. In bocca risulta fresco pulito con note di ciliegia e speziato. La media persistenza in bocca ed una corposità non eccessiva ne fanno un prodotto da consumo quotidiano, elegante e semplice.

Vestigo 2010: mMntepulciano d'Abruzzo dalle interessantissime note odorose. Al naso sprigiona piacevoli note vanigliate, ciliegia, frutti rossi e spezie. In bocca è avvolgente con tannini morbidi ed armonici. Di persistenza importante e con finali sul cioccolato e liquirizia.

Vestigo 2011: l'omonimia non tradisca. Il vino, più giovane del suo predecessore, ammalia con il suo odore intenso di frutti rossi ragionevolente vinoso e con note di speziato: in bocca risulta essere morbido ed avvolgente e vellutato grazie alla leggera dotazione zuccherina volutamente lasciata accompagnata dalle interessanti note vanigliate. Interessante persistenza con finale di cioccolato amaro.

Vini Fontefico - Vasto

Giovane realtà del territorio che in pochi anni ha saputo affermarsi con prodotti molto interessanti, frutto della passione e del grande lavoro dei fratelli Nicola ed Emanuele Altieri.

Pecorino superiore 2012: prodotto interessante dell'ultima vendemmia. Già al naso l'elegante nota balsamica, con note floreali ed agrumate, introducono ad un prodotto che in bocca non delude, manifestando una certa mineralità e sapidità che concludono con leggere note mandorlate.

Costetoste 2009: Eccellente risultato di una vinificazione di Aglianico, alquanto curiosa in Abruzzo. Le note balsamiche e speziate che si percepiscono al naso sono impattanti ed invadono subito il ventaglio di note percepibili. In bocca si percepiscono interessanti sapori di frutta rossa, matura, con note di prugna e confettura. Un tannino importante, quasi veemente, completa le sensazioni di un vino importante.

Cantina Mucci - Torino di Sangro

Altro produttore del comprensorio vastese dagli interessanti prodotti enologici.

Pecorino Valentino 2012: Il vino si presenta al naso con eleganti note di frutti tropicali accompagnato da sentori floreali. In bocca si percepisce una buona mineralità, accompagnata da un'importante acidità che ne sottolinea la freschezza. Sul finale vengono fuori interessanti note di mandorla amara.

Cantico 2009: Montepulciano d'Abruzzo dagli avvolgenti sentori di frutta rossa, che rimanda alla ciliegia e more accompagnati da sentori speziati di liquirizia e pepe nero. In bocca si percepisce subito un equilibrio vellutato e caldo, conferito dai tannini che valorizzano i sapori di frutta rossa e confettura.

Kubbadì: Questo vino, prodotto di punta dell'azienda, è il risultato di un blend di quattro varietà: Montepulciano, Merlot, Cabernet Sauvignon e Sangiovese. Il risultato ottenuto è un vino dall'interessante equilibrio gustativo. Al naso si percepiscono interessanti note speziate di pepe nero, peperone e chiodi di garofano. In bocca manifesta equilibrio ed eleganza, accompagnata da un'interessane morbidità tannica. Persistente e gentile, con note di frutti rossi, confettura e spezie.

Azienda Agricola Jasci Donatello - Vasto

Una cantina con esperienza pluriennale, oggi guidata da Donatello Jasci. Nel suo stand gustiamo degli interessanti prodotti da viticoltura biologica.

Domino 2006: Vino dal colore rosso rubino di media intensità. Al gusto si presenta delicato, con piacevoli note di vaniglia e ciliegia. In bocca è gradevole, sapido con sentore di frutti rossi, leggermente speziato. Un interessante prototto per chi vuol bere "biologico".

Poema 2004: incredibile la tenuta durante il tempo di questo vino davvero interessante. Dal colore rubino che inganna l'età, al naso si presenta elegantissimo, delicato nei sentori di frutti rossi e vaniglia. Il sapore è assolutamente pulito, con tannini morbidi ed avvolgenti che infondono calore. Un finale persistente e speziato rende questo vino assolutamente interessante. Un vino invecchiato ma giovane.

Manes: passito di Montepulciano dedicato ad amanti dei vini dolci. Al naso dona interessanti note di confettura di frutti rossi. Dolce ed elegante in bocca senza diventare stucchevole.

Cantina Bottari - Vasto

Produttori di vini da molti anni, i discendenti del vastese Francesco Paolo Bottari portarono avanti l'eredità viticola del loro avo. nel 2002, una delle nipoti, Angelica, prende in mano insieme alla sua famiglia la conduzione dell'azienda, rivalutandone i vecchi inmpianti. Da due anni la famiglia Bottari produce vini sotto propria etichetta.

Chiccalè: Prodotto con uve Chardonnay coltivate nel Vastese, il vino di presenta al naso con eleganza, con note agrumate e floreali. In bocca è minerale, sapido ma equilibrato.

Montepulciano d'Abruzzo: dal colore rosso rubino, leggermente granato al naso, si presenta anch'esso elegante, con note di frutti rossi, more e note speziate. In bocca presenza un gradevole ed interessante gusto fruttato, con buona tannicità e persistenza.

Merlot: vinificato in purezza con uve Merlot provenienti dai vigneti vasetsi. Risultato intrigante, atipico, ma interessante. Sentori di frutta matura, confettura e caramello, in bocca è estremamente gentile, rotondo ed equilibrato. Fruttato e morbido con una interessante persistenza. Consigliato per chi vuole testare una piacevole variante del tipico Merlot.