Da Francescopaolo D'Adamo riceviamo e pubblichiamo:

Vasto sta cadendo a pezzi. Ma non è una metafora, basta farsi una passeggiata sul lungomare. Vasto è sporca e tenuta male. Neanche questa è una metafora. Ho ripulito personalmente un pozzetto di scolo. Dopo un mese ancora nessuno è passato a ritirare il cumulo di terra e detriti che avevo estratto.

Chi può risponda alla mia domanda. A cosa serve un Sindaco? Serve a “tenere pulita una città” o ad organizzare convegni? Serve a tutelare un territorio o a parlare di politica?

Io dico che per organizzare convegni e parlare di politica non occorre un Sindaco. Il Sindaco, se non è un perfetto incapace, non indice una manifestazione per protestare contro un insediamento petrolifero, ottenendo il risultato umiliante di sentirsi dire dalle associazioni ambientaliste che le manifestazioni le organizzano loro. Il Sindaco, se non è un perfetto incapace e vuole esercitare una pressione politica, chiama i parlamentari del territorio e dice loro di ostacolare i provvedimenti che danneggiano il suo territorio. Invece a Vasto accade che prima Legnini e altri votano a favore di Ombrina, e dopo il Sindaco organizza convegni per dire No a Ombrina. Ma sono dello stesso partito Lapenna e Legnini? E allora a che mi è servito avere Lapenna sindaco a Vasto? Ad organizzare il convegno di venerdì prossimo?

Per non parlare poi del ridicolo “balletto” inerente la nomina del Consiglio di Amministrazione della Pulchra oppure del “conflitto” con i socialisti, mentre sui giornali si legge che a Vasto regna l’inciviltà, che Vasto sta diventando una discarica a cielo aperto, che Vasto …. Eccetera.

Ai più benevolenti, ricordo che la situazione attuale è così grave che tutte le risorse distratte dai problemi reali costituiscono un intollerabile sperpero. Risorse economiche, uomini e tempo impiegati in ridicole iniziative vogliono dire risorse economiche, uomini e tempo che non sono più disponibili per le reali necessità. E in aggiunta dobbiamo continuare a sentire l'odioso piagnisteo: “ma non ci sono i soldi”.

I soldi mancheranno pure, ma se il sindaco fosse capace…