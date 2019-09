Aperta, ma solo a metà la passeggiata archeologica di via Adriatica, lungo la suggestiva balconata orientale di Vasto. La passerella realizzata dalla Soprintendenza ai beni archeologici d'Abruzzo non è mai stata completata. La scoperta dei resti romani, tra cui una porticus, un edificio pubblico, risale ormai al 2005 ma, a distanza di otto anni, la stradina in mattoni non è ancora interamente fruibile. Nelle intenzioni, avrebbe dovuto creare un unico percorso archeologico sull'asse resti di via Adriatica-terme romane retrostanti l'Arena delle Grazie. Lavori mai terminati. Motivazione: mancanza di fondi.

Ora, con l'arrivo delle giornate soleggiate, la camminata archeologica è stata riaperta. Ma per meno di cinquanta metri. L'altra metà è ancora off-limits. Manca la staccionata di protezione. Da troppi anni.