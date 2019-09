Una Virtus Cupello già certa della permanenza in serie C2 si toglie la soddisfazione di battere alla penultima giornata il Celtic Chieti. Finisce 8-7 per i rossublu, al termine di un match intenso in cui il grande protagonista è stato ancora una volta il bomber Sante Mileno.

Nel primo tempo ci mette appena 2 minuti per segnare tre reti. Questo triplo vantaggio ha un effetto negativo sulla squadra allenata da Giampaolo Porfirio. Infatti il Celtic riesce a ribaltare portandosi sul 5-3. E' il risultato con cui si va al riposo.

Nella ripresa si segna da tutte e due le parti, con il punteggio che arriva sul 7-6 per i teatini quando mancano 2 minuti alla fine del match. A quel punto sono Scafetta e Mileno a trovare i gol che valgono la vittoria finale. Tre punti che però non sono utili a centrare i playoff per la promozione in serie C1. Infatti lo Sporting Pollutri, con il pareggio ottenuto ad Atessa, conserva 4 punti di vantaggio nei confronti della formazione del presidente Meninni.

Sabato prossimo, nell'ultima di campionato, saranno proprio queste due formazioni ad affrontarsi presso la palestra dell'ITC di Casalbordino. Una gara ininfluente dal punto di vista della classifica ma che si preannuncia spettacolare. Poi ci sarà il rompete le righe di fine stagione e si inizierà a pensare all'anno che verrà, in cui la formazione cupellese cercherà di lottare costantemente nella parte alta della classifica.