Sta promuovendo la cucina abruzzese negli Stati Uniti e non poteva mancare al Vinitaly, la più importante manifestazione dedicata al vino. Tra una degustazione e l’altra Rosanna Di Michele ha presentato i suoi mitici tarallucci, ripieni della marmellata al Montepulciano d’Abruzzo del Feudo delle Ginestre. Una delizia per il palato che è stata apprezzata da italiani e stranieri.

I semplici e genuini ingredienti erano in bella mostra nello stand di un’importante azienda che si occupa di import-export e nelle foto-ricordo con Rosanna non è mancato qualcuno che ha voluto “sporcarsi” le mani di farina per provare a impastare i tarallucci. I vassoi con i prelibati dolcetti abruzzesi sono stati presi d’assalto dai visitatori del Vinitaly e, come sempre, Rosanna ha conquistato tutti con la sua simpatia e soprattutto con la bontà delle sue preparazioni.