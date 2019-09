Allo Sporting Pollutri è bastato un pareggio per 2-2 in casa dell'Atessa per conquistare l'accesso ai playoff promozione del campionato di calcio a 5 di serie C2. La formazione allenata da Giovanni Morelli si piazza al 5° posto, rendendo ininfluente la sfida contro la Virtus Cupello che sabato prossimo chiuderà la stagione regolare. Infatti, i cupellesi sono sesti in classifica, ma a 4 punti di distacco.

Per come si erano messe le cose nel primo tempo ad Atessa quella di sabato sarebbe stata la sfida decisiva. Infatti Fortunato e compagni sono andati subito sotto per 2-0. Nella ripresa, però, lo Sporting ha saputo accorciare le distanze con il giovane Di Risio e poi trovare la rete del pareggio sull'asse Conti-Moretta. La sfida, molto intensa e con parecchi scontri di gioco al limite del regolamento, si chiude così sul 2 pari.

Sabato prossimo la sfida che chiude il campionato contro la Virtus Cupello. Mister Morelli potrà pensare già alla fase playoff a cui i pollutresi accedono senza i favori del pronostico ma con la voglia di far bene e, perchè no, tentare l'ambito salto di categoria.