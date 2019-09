Diventa un polo di uffici e servizi pubblici l'ex Istituto d'arte Palizzi di Vasto. Sono quasi terminati i lavori di ristrutturazione e adeguamento dell'edificio di via Roma, storica sede della scuola superiore, che dallo scorso anno si è trasferita nel nuovo plesso di via Conti Ricci. "Entro fine mese dovremmo completare gli interventi e far insediare gli uffici del giudice di pace, che occuperanno il piano terra e il primo piano sul lato di via Roma", spiega Vincenzo Sputore, assessore ai Servizi del Comune di Vasto.

Sulla facciata laterale di via Sant'Antonio trova una sistemazione temporanea la Soprintendenza ai beni architettonici, che rimarrà nell'ex Istituto d'arte fino al completamento della ristrutturazione della Torre di Bassano.

Gli altri uffici - "Nello stesso stabile, ma sul lato di via Anelli - annuncia Sputore - sistemeremo anche il Centro antiviolenza del Comune, poi gli uffici distaccati della Provincia di Chieti che avranno sede a Vasto: Uma, Caccia e Pesca e, speriamo, anche il Genio civile. In seguito, la stessa cosa faremo conla Scuola civica musicale, in modo da risparmiare sulle utenze. Infine, nell'ex scuola avrà sede anche lo sportello Informagiovani, visto che nei locali seminterrati della chiesa di San Paolo Apostolo verrà realizzato il progetto promosso dal parroco, don Gianni Sciorra, insieme alla Caritas per realizzare un centro di distribuzione di prodotti alimentari per i bisognosi".