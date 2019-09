"Luigi l'amico di tutti. L'amico di Vasto". Così viene ricordato in questi giorni Luigi Muscariello, il 39enne operaio vastese scomparso in seguito ad un incidente avvenuto nel giorno di Pasquetta. Era in sella alla sua moto, come tante altre volte. Dopo l'incidente ha lottato tra la vita e la morte e, quando sembrava che le sue condizioni potessero migliorare, improvvisamente la dolorosa notizia: "Luigi non ce l'ha fatta".

Appassionato di moto, di calcio, di sport in generale. E amante della vita. Tutti i suoi amici lo ricordano sorridente, sempre pronto alla battuta o a scambiare quattro chiacchiere. Domani, alle 15, si svolgerà il suo funerale presso la Chiesa di San Paolo apostolo.

I suoi amici motociclisti vogliono ricordarlo così come sarebbe piaciuto a lui. Si sono dati appuntamento alle 14 nel piazzale dove fermano gli autobus nel quartiere San Paolo. Da lì andranno in corteo fino in Chiesa, per far sentire forte il rombo dei motori che tanto piaceva a Luigi. Uno dei suoi amici ha voluto ricordarlo con un video postato su Youtube. "Luigi Muscariello - L'amico di Vasto".