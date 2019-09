Importante appuntamento venerdì sera a San Benedetto del Tronto per il cantautore vastese Stefano De Libertis, che sarà impegnato nella finalissima del Festival dell'Adriatico - Premio Alex Baroni. Al teatro Concordia della cittadina marchigiana saranno i concorrenti provenienti da tutta Italia a contendersi la vittoria dell'ambito premio, dedicato al cantautore prematuramente scomparso.

Il premio nasce nel 1996, come manifestazione per dare ai giovani talenti musicali la possibilità di esprimersi e confrontarsi tra di loro, mettendosi alla prova su un prestigioso palcoscenico. Il premio dell'Adriatico è una manifestazione indipendente "senza legami con etichette discografiche o altre organizzazioni", come tengono a sottolineare gli organizzatori.

Per Stefano De Libertis, dopo la positiva esperienza al Premio Mia Martini, sarà un'ulteriore occasione per far conoscere la sua musica. Per lui questo è un periodo di intenso lavoro in studio di registrazione. Infatti, dopo aver superato le prime audizioni del 10 marzo a Giulianova, si sta preparando per presentare un brano inedito all'Accademia di Castrocaro. Ma in progetto c'è anche un nuovo album, dopo Naufrago di un sogno, con cui ha esordito nel panorama musicale. Tanti, quindi, i brani su cui Stefano sta lavorando, con la consueta passione che contraddistingue le sue produzioni artistiche.