La Vastese Juniores di Michele Stivaletta pareggia in casa 0-0 contro la Virtus Ortona terzultima, un risultato amaro per i biancorossi che sprecano una buona opportunità per allungare sul Fossacesia secondo, distanziato di 5 punti alla vigilia, ma con una partita in meno.

Aumenta il rammarico per i ragazzi vastesi, limitati anche da qualche assenza (Di Santo, Pantalone, Maia e Giorgio Finamore), soprattutto perchè hanno giocato dall'inzio della gara con un uomo in più e dal secondo tempo in 11 contro 9, eppure nonostante l'impegno e tanta volontà non sono riusciti a buttarla dentro, sprecando le occasioni avute. Mancano ancora 7 giornate al termine e nulla è perduto, c'è ancora tempo per vincere.



La partita. Il primo tentativo a rete è della Virtus Ortona, al 12' Reati batte una punizione, Polanco interviene, Schiavone blocca. Al 15' uno spiovente di Antonino arriva dalle parti di Moretta che ci prova in rovesciata, ma è fuori. Al 22' Reati su cross dalla destra tocca con la punta del piede e la sfera finisce alla sinistra di Schiavone. Al 30' La Guardia calcia dalla distanza, ma Doghieri si distende e para. La Vastese non riesce a sbloccare la partita e l'Ortona si porta in avanti senza alcun timore.

Nella ripresa nella Virtus Ortona non rientra Del Colle per infortunio, la Vastese ci prova subito con D'Adamo ma la sua conclusione non impensierisce il portiere avversario, al 55' il tentativo di Di Laudo è impreciso, dopo di lui vanno al tiro prima Ayoub e poi La Guardia, ma non c'è nulla da fare, la palla non entra. Al 69' punizione di Chiarelli neutralizzata da Schiavone, al 78' bella combinazione sulla destra Di Laudo-Ayoub, ma il tiro di quest'ultimo non è preciso. All'83' è ancora La Guardia dalla distanza a cercare la via del gol, all'85' Ayoub dalla destra serve Di Laudo che calcia, Doghieri è attento. Dopo 5 minuti di recupero l'arbitro Del Villano fischia la fine, la Vastese deve accontentarsi di un punto. Il prossimo turno si giocherà sabato 13 aprile alle ore 15.00 in trasferta contro la Val di Sangro.

Tabellino

Vastese-Virtus Ortona 0-0

Vastese: Schiavone, D'Alessandro, D'Adamo G., La Guardia, Chiari, Savino, Moretta (60' Ierbs), Ayoub, Finamore A., Di Laudo, Antonino. A disposizione Delle Donne, Bucciarelli, D'Adamo L., Morrone, Piras, Rossi, Allenatore Stivaletta

Virtus Ortona: Doghieri, Luciani, Del Colle, Reati, Faro, D'Alessandro, Chiarelli, Pelusi, Polanco, Finizio.

Arbitro: Davide Del Villano di Vasto

Ammonito: Doghieri (VO)