Parenti, amici, colleghi di lavoro e i tanti che gli volevano bene potranno dargli giovedì pomeriggio l'ultimo saluto. Si svolgeranno a Vasto il 10 aprile, alle 15, i funerali di Luigi Muscariello, il 39enne operaio della Pilkington morto domenica sera all'ospedale Santo Spirito di Pescara dopo una settimana di sofferenze. Un lunedì di Pasqua tragico sulle strade del Vastese. Una brutta caduta in moto a Castelguidone. Le condizioni di Luigi erano parse subito molto gravi. Ricoverato d'urgenza a Pescara, non ce l'ha fatta.

In tanti, in quei sette giorni, hanno sperato che potesse risvegliarsi e tornare alla vita. Su incarico della Procura di Vasto, il medico legale Cristian D'Ovidio ha accettato di eseguire gli accertamenti sulle cause della morte. Giovedì le esequie verranno officiate dal parroco di San Paolo, don Gianni Sciorra.

Gli amici di Luigi stanno facendo passaparola per essere presenti al suo funerale con le moto. "Per Luigi è il minimo che si può fare -scrivono su Facebook-. L'appuntamento è nel piazzale dove fermano gli autobus nel quartiere San Paolo alle 14.30".