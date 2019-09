Sconfitta per l'Incoronata Calcio Vasto in quel di San Salvo contro un attrezzato Sporting che fa sua l'intera posta in palio. I vastesi non demeritano ma alla fine devono cedere ad un San Salvo più cinico sotto porta. Partita equilibrata ma è lo Sporting a portarsi subito in vantaggio dopo due minuti di gioco sugli sviluppi di una punizione, palla al centro salgono i difensori, scendono gli attaccanti e uno di loro sotto porta brucia Padoan.



L'Incoronata non sembra scossa e imposta come solitamente accade il suo gioco, ma crea poco, l'incontro è molto equilibrato ma a decidere questa domenica sono gli episodi e lo dimostrerà il secondo tempo che nonostante la voglia di reagire vastese vede ancora la squadra casalinga andare in gol con un calcio di punizione.



I biancorossi si procurano un calcio di rigore trasformato dal neo entrato Trentino. Il risultato finale sarà 2-1, il San Salvo continua la sua ricorsa al primo posto. Per quanto riguarda i vastesi dell'Incoronata sono vietati cali di concentrazione nelle ultime due gare per evitare rischi inutili.

Sporting San Salvo-Incoronata Calcio Vasto 2-1

Rete Incoronata: 70' Trentino

FORMAZIONI:Padoan, Campitelli, Butacu, Della Penna, Bevilacqua, Antenucci, Luongo, Forgione, Zucaro, Teti, Monteferrante. A disposizione Galante, Marra, Molino, Trentino, Verrone. Allenatore Budano