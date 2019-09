Il Vasto Marina vince 4-1 a Miglianico e prosegue la rincorsa al vertice della classifica del campionato Juniores d'Elite, girone B. La squadra allenata da Roberto Antonaci ha dominato la partita andando in gol nel primo tempo con Stivaletta e D'Aiello, da segnalare anche un rigore sbagliato da Cesario, con la prima frazione di gioco che si è chiusa sul 2-1.Nella ripresa in gol anche Galiè e Riella.

Con questa vittoria i vastesi salgono a quota 52 punti in classifica e restano ad un solo punto di distanza dalla capolista Casalincontrada che ha battuto 2-0 in casa il San Salvo terzo.

Questa la fomrazione scesa in campo: Benedetti, D'Alessandro, Racciatti, Stivaletta, Piermattei, Pili, D'Aiello, Galiè, Cesario, Travaglini, Riella. Allenatore Antonaci

Il prossimo turno si giocherà lunedì 15 aprile alle ore 15.00 ancora in trasferta contro la Flacco Porto Pescara, mentre il Casalincontrada attende in casa la Virtus Cupello. Lo scontro diretto è in programma il 22 aprile, in casa del Vasto Marina, che all'andata ha perso 2-0.