Svolgendosi durante il Vinitaly il rischio è quello di ricevere meno attenzioni di quelle meritate. Ma il Sol & AgriFood, la Rassegna Internazionale dell'Agroalimentare di Qualità rappresenta una prestigiosa vetrina che promuove l'eccellenza olivicola ed agroalimentare sul mercato nazionale ed internazionale.

A farla da padrone è sicuramente la presenza dei produttori di olio. Tanti gli stand regionali presenti e tra questi non poteva mancare l'Abruzzo, che si caratterizza da sempre per una produzione di qualità. Con le tante tipologie di ulivo presenti in regione e vista la particolare conformazione morfologica che unisce in pochi chilometri il mare alla montagna, l'Abruzzo si distingue per prodotti oleari che conquistano i mercati nazionale ed estero.

Tra gli stand presenti al Sol & Agrifood c'è anche quello dell'azienda vastese La Selvotta - Frantoio Sputore, che sta presentando ai visitatori e agli addetti ai lavori i suoi olii di qualità, tra cui spiccano senz'altro, per la loro particolarità, gli olii aromatizzati.

Ma nel padiglione C di VeronaFiere si trovano tante altre eccellenze italiane. A cominciare dalla pasta, passando per i salumi e formaggi, la carne, il tartufo. E poi un'intero spazio dedicato alle birrre artigianali, con produttori che vanno dal nord al sud del Paese. La concomitanza con il Vinitaly se da un verso attira l'attenzione sul vino, dall'altro permette di avere un flusso di visitatori importanti che magari passano da queste parti per cambiare "clima" rispetto a quello presente in tutti gli altri padiglioni.

E poi c'è una massiccia presenza di stampa, in particolare di quella specializzata, e di addetti ai lavori dell'enogastronomia ed agroalimentare. Ma c'è da star certi, considerando anche come è cresciuta negli ultimi anni la manifestazione Sol, che per il futuro saranno ancora maggiori gli spazi dedicati a questi prodotti d'eccellenza italiani.