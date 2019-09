Al via, stamattina, i Campionati Italiani Assoluti Primaverili di Nuoto, in programma dal 9 al 13 Aprile a Riccione, che vedrà impegnati i migliori nuotatori sul territorio nazionale.

Anche Nicolangelo Di Fabio e Fabien Marciano, sotto la guida attenta del tecnico Domenico D’Adamo, reduci da un campionato giovanile dai riscontri molto positivi, saranno coinvolti in questo importante evento stagionale, rappresentando i colori della loro società di appartenenza, Team Lombardia.

C’è grande fermento per le prestazioni di Nicolangelo, in quanto questi campionati sono validi come qualificazione per gli Europei Juniores di Poznan (10-14 luglio). L’obiettivo maglia azzurra è difficile, ma non impossibile: la determinazione, la concentrazione e un’ottima condotta di gara, sono gli ingredienti fondamentali per poter raggiungere questo importante traguardo.

In particolare, Nicolangelo sarà impegnato in quattro gare individuali (100 SL - 200 SL - 400 SL - 200 MX) e nelle staffette 4x200 SL, squadra A, che vedrà coinvolto anche il suo compagno di squadra Filippo Magnini, e 4X100 SL, squadra B.

Fabien si è invece qualificato in due gare individuali (200 SL - 200 MX) e inoltre parteciperà alla staffetta 4x200 SL, squadra B.

Valentina D’Adamo