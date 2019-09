Grazie alla vittoria ottenuta a Casoli i giovanissimi regionali della Bacigalupo sono matematicamente qualificati alle semifinali regionali con tre giornate di anticipo. Non è stata una gara molto brillante quella dei ragazzi di mister Baiocco, ma sono arrivati comunque i 3 punti che servivano per ottenere la certezza dell´accesso alle semifinali.



Per la prima volta dall'introduzione di soli due gironi nei campionati allievi e giovanissimi regionali, avvenuta nell´estate 2010, una società vastese arriva tra le prime quattro d´Abruzzo: è un traguardo sicuramente importante per la Bacigalupo che ora ha più di un mese di tempo per preparare al meglio la semifinale d´andata, in programma domenica 12 maggio (possibile comunque lo spostamento della partita a sabato 11 maggio, visto che si giocherà alla 167 di Vasto). Il ritorno della semifinale invece è in programma in trasferta domenica 19 maggio. L´avversario sarà probabilmente il Poggio degli Ulivi, che nel girone A al momento è primo a +2 sul secondo posto, occupato dai Delfini Biancazzurri.



Passando alla cronaca della gara di Casoli, nel primo tempo la Bacigalupo ha il pallino del gioco ma non riesce a impensierire molto il portiere avversario; le squadre vanno quindi al riposo sullo 0-0, risultato giusto considerando le poche occasioni da gol create dai vastesi.



Nella ripresa i ragazzi di mister Baiocco partono alla grande: prima al 39´ passano in vantaggio con un tiro dal limite di Tafili (con il portiere locale non esente da colpe) e poi al 45´ raddoppiano con Natalini (precisa conclusione all´angolino). A questo punto la Bacigalupo abbassa la guardia e lo Sporting Casoli ne approfitta, accorciando le distanze al 61´ con Borrelli; due minuti dopo però Natalini sfrutta un errore della retroguardia locale e firma la sua doppietta personale, portando i vastesi avanti per 3-1. La gara sembra finita ma la Bacigalupo, forse troppo rilassata per i due gol di vantaggio, regala un´altra rete allo Sporting Casoli che va a segno con Malandra e riapre la partita.



Il 3-2 in favore dei vastesi comunque resiste fino al fischio finale dell´arbitro che, dopo 3 minuti di recupero, manda le squadre negli spogliatoi: può festeggiare la formazione di mister Baiocco che conquista, con 3 giornate di anticipo, la matematica qualificazione alle semifinali regionali e la certezza di essere tra le prime quattro d´Abruzzo. E´ un traguardo di prestigio che la Bacigalupo, forte anche della collaborazione nata quest´anno con la Virtus Vasto, ha raggiunto grazie al grande lavoro compiuto da tutti i ragazzi, dall´allenatore e dalla società: ora come detto si può cominciare a pensare alle semifinali, dove la Bacigalupo sarà l´unica squadra "non-pescarese", considerando che le altre tre pretendenti al titolo regionale sono Poggio degli Ulivi, Delfini Biancazzurri e R.C. Angolana. Complimenti a tutti i ragazzi!





Tabellino

SPORTING CASOLI-BACIGALUPO 2-3 (0-0)

Reti: 39´ Tafili (B), 45´ Natalini (B), 61´ Borrelli (SC), 63´ Natalini (B), 67´ Malandra (SC).

Sporting Casoli: Di Sciascio, Borrelli, Velmishi, Braccia, Mattoscio, Pace, Bologna, Caniglia, Malandra, D´Alonzo, Hakani. All. Bozzi

Bacigalupo: Vicoli, Bruno, Di Casoli, Carriero (Libero), Frangione, Aganippe, Natarelli (Benvenga), Tafili, Pianese (Esposito), Fiore (Femminilli), Natalini. All. Baiocco





