Ecco come si presentava domenica pomeriggio l'unico cassonetto rimasto in città!



Si tratta del cassonetto posto in c.da Codalfa, immediata periferia di Vasto, situata tra via Valloncello, via Cinque Olivi, Via San Biagio e San Lorenzo, tutti quartieri in cui la raccolta differenziata è partita pur essendo altrettanto periferici o molto più (considerando San Lorenzo) ma non si capisce perchè in C.da Codalfa non si debba cominciare con la differenziata!



Il risultato è che numerosi incivili pur abitando in zone coperte dal servizio di raccolta differenziata di fatto non la fanno e vengono a buttare le immondizie nel cassonetto in oggetto!



Scusate lo sfogo volevo solo porre l'attenzione su questo problema.











Marco Lorenzetti

Un residente di C.da Codalfa