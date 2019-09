Il risultato straordinario era stato già quello di aver portato due squadre tra le prime quattro del torneo under 16 provinciale. Ma la BCC San Gabriele è andata oltre, conquistando quello che è un risultato storico nella pallavolo giovanile: una finale con in campo due squadre della stessa società. Se non è un record nazionale poco ci manca, perchè a quest'età è davvero difficile avere due gruppi così competitivi.

A scendere in campo per prime erano state le ragazze del 2000 (che disputano ancora l'under 14), guidate da Maria Luisa Checchia. Queste ragazze terribili, che si stanno facendo le ossa anche nel campionato di prima divisione, hanno compiuto a detta dei tecnici vastesi l'impresa di giornata, regolando con un netto 3-1 le avversarie del Fara, grazie ad un match molto attento in difesa e battuta.

Nella seconda semifinale, quella che sembrava avere un'esito più scontato, le ragazze più grandi allenate da Caterina De Marinis, che disputano anche il campionato di serie C, hanno avuto qualche difficoltà a regolare il Tufs Lanciano, non riuscendo a chiudere il terzo set e commettendo qualche errore di troppo. La finalissima si è giocata tra l'entusiasmo dei vastesi sugli spalti e le ragazze in campo che hanno fatto partita vera. Le "piccoline" hanno venduto cara la pelle, con i primi due set persi a 17 e 21. Nel terzo parziale, poi, hanno mollato la presa, finendo per perdere 25-14. In ogni caso resta il trionfo per la società del presidente Ciaffi, che continua a distinguersi a livello giovanile, merito soprattutto di uno staff tecnico, composto da Ettore Marcovecchio, Maria Luisa Checchia, Caterina De Marinis e altri bravi assistenti, che curano con particolare attenzione la crescita tecnica e atletica delle ragazze.

Sulla scia positiva di questo successo le ragazze della BCC San Gabriele affronteranno mercoledì sera la sfida valevole per i playout di serie C con il Vestina. Sarà importante mantenere alta la concentrazione per conquistare un'importante vittoria e dare sostanza al cammino verso la salvezza.