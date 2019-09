Venerdì 5 aprile c'è stata la premiazione dell'iniziativa promossa da Teamservice in collaborazione con l'agenzia di comunicazione kreattivamente "greenAPP realizza la tua APP" rivolto agli studenti all'ultimo anno di tutte le scuole del Vastese.



Presso gli uffici della Teamservice in via Maddalena i vincitori premiati sono stati Guido Ottaviano Catalusci, dell’Iti Mattei di Vasto che si è aggiudicato il primo premio e Michele Troiano dell’Itc Spataro di Casalbordino che ha vinto il premio creatività.



La commissione di valutazione era composta da quattro professori provenienti dall’Iti Mattei, dallo scientifico Mattioli, dal commerciale Palizzi e dal polo di San Salvo R. Mattioli, con loro anche Andrea Novelli, studente vastese di informatica che recentemente è stato inserito da Google nella Hall of Fame per aver scoperto una falla di Google group.



La motivazione nella scelta del primo premio è la seguente:

La scelta di premiare questa idea è stata presa considerando un insieme di fattori che vanno dall'aver centrato il tema del concorso, all'idea realizzativa semplice ed efficace che è possibile renderla reale nell'immediato e la scelta di due versioni (gratis e premium), considerata una scelta saggia e molto attuale. Valore aggiunto la possibilità di sbloccare la versione premium usando i ticket di ingresso di 3 riserve naturali, considerata un'idea intelligente e di valore.

La motivazione nella scelta del premio creatività è invece questa:

Per il premio creatività, l’idea in questione, è sembrata innovativa a tutta la giuria. L’idea di associare ad un aspetto molto attuale che è la difficoltà nel fare la raccolta differenziata ad un gioco con classifica con punteggi in base a cosa abbiamo differenziato, riteniamo sia una proposta davvero geniale nel suo piccolo e ovviamente realizzabile. Meritando in pieno il premio creatività.



In seguito sono stati estratti tra tutti i partecipanti 10 skill card aica per la patente europea del computer.