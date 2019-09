Hanno sfidato il freddo e il vento gelido di ieri sera, ma erano presenti. Una cinquantina di sostenitori di Andrea Iannone a fare il tifo per il pilota vastese nell'esordio del Moto Gp, la classe regina del motociclismo mondiale. Dopo un sabato di sole e temperature miti, le condizioni meteo non hanno favorito la partecipazione del pubblico. Ma davanti al maxischermo installato in piazza Barbacani i fedelissimi di Andrea non sono mancati.