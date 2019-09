Il Vasto Sud con la quarta vittoria di fila sul campo di Castel Frentano continua l’ascesa in classifica. Una gara difficile e combattuta che vede i bianco-rossi spuntarla solo al 70’ su corner con il colpo testa di Pascuccio.



Il centrocampista autore di una grande prestazione ed al secondo gol di fila sempre di testa. La gara sembrava mettersi subito sul binario giusto quando al 10’ Ortolano entrava in area e scaricava dall’out di destra una bordata imparabile per il l’estremo difensore del Delphinus, ma la traversa ed il palo salvano il risultato.



Il Delphinus tatticamente perfetto contiene gli attacchi avversari cercando di ripartire in contropiede e al 60’ è Mastronardi che viene chiamato ad un difficile intervento. Nel secondo tempo il Vasto Sud spinge a tutta andando vicino al goal in diverse occasioni ma la scarsa vena realizzativa e il bravissimo numero 1 di casa negano il vantaggio fino aI colpo risolutore di Pascuccio.



A fine partita rinfresco con panini, birra e dolci offerti dagli amici del Delphinus che si sono dimostrati “gentiluomini” in campo e fuori. Il presidente D’Adamo spera di allungare la serie di vittorie, e chiama simpatizzanti e tifosi a raccolta per lunedì 15 aprile, che vedrà il Vasto Sud in casa opposta alla formazione del Villa Scorciosa.



Tabellino

Delphinus-Vasto Sud 0-1

Marcatore: 70’ Pascuccio P.



Vasto Sud: Mastronardi, D’Ermilio, Salvatore, Ciccotosto, Carluccio, Bruno (50’ Palumbo), Rossi, Fiore (45’ Sabatini), Pascuccio, Lucci, Ortolano (55’ Capriati). Allenatore Francesco Paolo Acquarola. Accompagnatori Gileno, Cupaioli.

Classifica. S. Giovanni Tornareccio 43; Guardiagrele 41; Fara S. Martino 40; Palena 36; Vasto Sud D’Adamo 34; S. Liberata Frisa 30; Villa Scorciosa 23; Altino 22, Virtus Araba Fenice 21; Fossacesia 14; Borgorosso 13; Virtus Frentana 6; Delphinus 4.

Per info

