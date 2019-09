Si svolgerà mercoledì nell'obitorio dell'ospedale Santo Spirito di Pescara l'autopsia sul corpo senza vita di Luigi Muscariello, l'operaio 39enne morto ieri dopo una settimana di ricovero a seguito dell'incidente in cui era rimasto gravemente ferito a Pasquetta. Lo ha disposto la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pescara.

I colleghi - "In fabbrica tutti gli volevano bene". I lavoratori della Pilkington non riescono ancora a crederci. Non rivedranno più Luigi Muscariello, strappato alla vita a 39 anni da una brutta caduta in moto, avvenuta proprio in quel giorno di Pasquetta che già nel 2007 era stato un giorno di lutto: allora sulla sua due ruote morì un giovane di 29 anni.

Ora la disgrazia colpisce Luigi e tutte le persone che lo amavano.

"Lavorava al centro ricerche del reparto TO5", racconta Domenico Ranieri, sindacalista dei Cobas. "Conosco da anni la sua famiglia. Luigi era una persona buona, aveva un sorriso per tutti e la battuta sempre pronta. Oltre alla moto, aveva la passione per la corsa: era un podista, correva sempre. Ho avuto la brutta notizia ieri sera attorno alle 20,30. In azienda ora siamo tutti sotto shock". La Pilkington 9 mesi fa perdeva un'altra persona solare: Michele Mastrippolito, che se n'è andato a 42 anni mentre lavorava alla manutenzione di una cabina elettrica. Nel giorno del suo ultimo saluto, la sirena della fabbrica tornò a suonare.

Ora un altro lutto colpisce la più grande comunità di lavoratori del Vastese.