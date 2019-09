C’era il gran pienone, sabato mattina, nell’aula magna “Maurizio Natale” dell’IIS “Palizzi”, in occasione della X edizione del Premio Mimì di Egidio, manifestazione organizzata congiuntamente del Lions Club Adriatica Vittoria Colonna e dal club Vasto Host.

È toccato alle cerimoniere dei due clubs, Silvana Di Santo e Rosa Di Martino, cadenzare ed introdurre ogni passaggio della manifestazione

Dopo il saluto del vice-presidente del Vasto Host Achille Muratore, è toccato al presidente del Club Adriatica Vittoria Colonna, Luigi Marcello, ricordare lo spessore della figura del rag. Mimì Di Egidio, paladino della informatizzazione nel commercio e nell’industria, che arrivò ad aprire ben 5 rivendite della Olivetti tra Vasto, San Salvo ed Atessa e fu tra i fondatori del Lions Vasto Host, cui la moglie Italia Stramenga, tra le fondatrici dell’Adriatica Vittoria Colonna, ha voluto intitolare questo premio riservato agli allievi più meritevoli degli istituti superiori vastesi.

Particolarmente sentito il ricordo del Cav. Giuseppe Catania, presidente dell’Assostampa vastese, che ha ricordato la sua amicizia con Di Egidio, che fu, tra l’altro, colui che gli vendette anche le macchine da scrivere che ancora oggi custodisce gelosamente sulla sua scrivania, pezzi di storia quali il Lettera 22 ed il Lettera 32.

L’evento è stato arricchito da una conversazione tenuta dal Prof. Fabio Graziosi, del Dipartimento di Ingegneria dell’Università de L’Aquila, sul tema “Disabilità e Tecnologie”. Graziosi ha ripercorso alcuni passi fondamentali degli studi su protesi, ortesi ed ausili per le varie disabilità, soffermandosi in particola modo sulle problematiche correlate al miglioramento della qualità della vita degli individui con disabilità cognitive, come ad esempio i malati di Sindrome di Down. Al centro del suo intervento l’esperimento Casa+ che viene portato avanti nel capoluogo di regione per cercare di favorire l’inclusione sociale proprio dei portatori Down di diverso grado patologico.

Al termine dell’intervento del prof. Graziosi, sollecitato da molte domande dei presenti, commovente, e non poteva essere altrimenti, il momento in cui la Di Santo ha richiamato l’attenzione sulla data, il 6 aprile, coincidente con il quarto anniversario del tragico sisma aquilano che costò la vita a 309 persone, tra cui proprio Maurizio Natale che era stato studente del Palizzi: un applauso fragoroso ha squarciato per qualche minuto la quiete dell’aula magna.

Alla presenza del presidente di circoscrizione Michele Spadaccini, del presidente di zona Tommaso Dragani, dei presidenti dei clubs New Century Paolo Affaldani e San Salvo, Antonio Cocozzella, del presidente Rotary Beniamino Di Domenica, dei consiglieri regionali Antonio Prospero, Giuseppe Tagliente e Antonio Menna e del vice-sindaco Antonio Spadaccini, Italia Stramenga ha consegnato il X premio Mimì Di Egidio a Federica Ruscitti del Liceo Classico Pantini-Pudente, la quale ha sottolineato come i due sodalizi avessero trasformato una giornata triste, come la ricorrenza aquilana, in una gioiosa e l’importanza di aver dato un riconoscimento alla meritocrazia.

Attestati sono stati attribuiti anche a Giovanni Cardillo (Liceo Scientifico); Mario Del Borrello (Itcgt); Melissa D’Ottavio (Liceo Sc. Soc.); Francesca Lupidio (Liceo Sc.); Mario Mucilli (Itis); Ilaria Raimondi (Liceo Socio Ped.) e Serena Sforza (Liceo Clas.).