Non era un incubo la puzza di gas che li ha svegliati stanotte. Era una fuga di gas, quella che ha messo in allarme i residenti di una casa di via San Michele, nella parte alta di Vasto.

La mezzanotte era passata da 9 minuti, quando al 115 è giunta la richiesta di aiuto. Una squadra di vigili del fuoco del Distaccamento di via Madonna dell'Asilo si è precipitata sul posto, risolvendo il problema nel giro di mezz'ora.