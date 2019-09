La capolista Real Tigre batte 3-0 il Real San Salvo e resta al comando in attesa delle gare di oggi, l'antagonista Borrello gioca a Casalbordino. Partita tranquilla in una giornata soleggiata e con molto pubblico sugli spalti, i padroni di casa faticano nei minuti iniziali ma al 15' sblocca il risultato Ferrazzo che è abile a sfruttare una corta respinta di Benedetti su tiro di Madonna. Partita in discesa e Real Tigre vicino al raddoppio con Sputore che tira una sassata di poco al lato.



Ripresa frizzante e raddoppio vastese con Madonna che si beve un paio di difensori sulla destra e trafigge Benedetti sul palo lontano. Partita che si conclude definitivamente sul 3-0 con Sputore che imbeccato da Portellini trafigge il portiere con un tiro velenoso sul primo palo.

Mancano tre partite al termine della stagione e l'obiettivo è sempre più vicino. La squadra di Liberatore giocherà le prossime due gare in trasferta a Torino di Sangro e Casalbordino, mentre nell'ultima ospiterà il Trigno Celenza al campo sportivo di Vasto Marina. Il Borrello affronta oggi il Casalbordino, ospita il Castelfrentano, va in trasferta a Casoli e l'ultima gioca in casa contro il Quadri.

Tabellino

Real Tigre-Real San salvo 3-0

Marcatori: 15' Ferrazzo, 60' Madonna, 85' Sputore



Real Tigre: Smerilli, Carlucci A., Sabatini, Vetta, Carlucci S., Di Foglio, Sottile, Spadaccini (75' Portellini), Ferrazzo (55' Lammanda), Madonna (65' Romilio), Sputore. A disposizione Sanconcordio, Mastrangioli, Menabuoni. Allenatore Liberatore

Real San Salvo: Benedetti, Mascia, Zappone, Lanfranchi, Monteferrante, Vino, Civico, Schiena (70' Di Nardo), Conte (55' Senese), Puka, Natarelli. A disposizione Iammarino. Allenatore Battista

Arbitro: Fabio D'Ettorre di Lanciano

Ammoniti: Ferrazzo (RT), Romilio (RT), Monteferrante (RS), Mascia (RS), Natarelli (RS)