Ancora uno stop per la Tcm Bts Group San Salvo nel girone valevole per il playout di serie C. La compagine allenata da Giuseppe Del Fra esce sconfitta dallo scontro diretto in casa del Nereto. "Il test era molto importante - commenta il tecnico dei sansalvesi a fine gara- ma con una prestazione sottotono non siamo riusciti ad opporci ai nostri avversari". Bottino pieno per il Nereto, grazie al 3-1 finale (25-20/ 26-24/20-25/25-18).

"Ora - ha aggiunto mister Del Fra- , abbiamo tutto il girone di ritorno per invertire la rotta,ma sarà necessario raddoppiare l' impegno per evitare che questa stagione iniziata tanto positivamente, non diventi un incubo".

La società del presidente Natale, se a livello giovanile sta raccogliendo ottimi risultati, con l'attesa per la finale regionale under 19, con la prima squadra, dopo un avvio di stagione entusiasmante e che faceva prospettare grandi cose, non è riuscita a raccogliere quanto meritato. A questo punto l'obiettivo salvezza, seppur molto difficile, deve essere inseguito con concentrazione e determinazione, per ripartire poi il prossimo anno con maggiore esperienza sulle spalle.