E’ la più importante manifestazione vinicola del mondo, nata nel 1967 con le prime due Giornate del Vino italiano. Da allora Verona è diventata anno dopo anno il punto di riferimento per il mondo del vino, richiamando migliaia di spettatori nei giorni del Vinitaly. Per dare una dimensione, nel 2102 sono stati 140mila i visitatori, dei quali il 35% provenienti da 116 Paesi esteri. E’ un evento divenuto “International” così come riportato nel nome, perché il vino italiano certificato Vinitaly sta conquistando sempre più il

mondo, con i tour negli Stati Uniti, in China, Giappone, Russia, Corea e tanti altri Paesi.

Un’occasione da sfruttare al massimo per le aziende che cercano di resistere alle difficoltà della crisi, puntando sulla qualità dei prodotti e lanciandosi in sfide sempre nuove. Ma è un’occasione anche per tante aziende straniere. Infatti, nelle 4200 presenti, una consistente fetta proviene da 20 nazioni. Al Vinitaly, inteso come fiera, si sono aggiunte una serie di altri appuntamenti come Sol&Agrifood, Enolitech, OperaWine, Vinitaly International e la nuova iniziativa VinitalyWineClub.

A Vinitaly è presente, per la prima volta, una delegazione ufficiale del Ministero del Commercio della Repubblica Popolare Cinese, Paese target dell’export enologico internazionale, con i suoi 190 milioni di acquirenti online. Un’opportunità che le aziende dovranno sfruttare al meglio, per giocarsi le proprie carte su un mercato vasto come quello cinese.

Come ogni anno la presenza abruzzese sarà importante. La nostra regione sta portando avanti un percorso virtuoso, con tante aziende d’eccellenza che conquistano premio e conquistano i mercati. Aziende di ogni dimensione che cercano di trovare il proprio spazio nei mercati, imponendosi all’attenzione degli addetti ai lavori e degli appassionati. E così i vini d’Abruzzo iniziano ad essere considerati alla stregua di quelli storicamente celebri nel panorama nazionale ed internazionale.

Taglio del nastro questa mattina e poi quattro giorni di appuntamenti, tra degustazioni, convegni, workshop e tanti altri eventi dedicati al vino.