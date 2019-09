La costituenda sezione ANPI di Vasto si stringe al dolore della famiglia di Domenico Toscano, uomo stimato ed amato a Fossacesia che si è spento la scorsa notte all’età di 82 anni.



Patriota, iscritto all’ANPI da sempre ha vissuto portando avanti i valori dell’antifascismo. Amico fraterno di Giovanni Pesce, il comandante Visone, di Zuffata e di Doné, ha lavorato e vissuto per oltre quarant’anni a Milano. Per molti anni Presidente dell’Associazione Italia-Cuba, è stato uno dei pochi italiani ospite di Fidel Castro, presso la residenza.



Legatissimo alla sua terra e alle sue origini, è riuscito a portare sempre con sé l’umiltà e la difesa della nostra Costituzione e della Democrazia.



A Domenico e ai suoi cari va il ricordo e all’effetto di chi come lui vive preservando i valori dell’antifascismo.









Piero Geminelli - Direttivo ANPI provinciale Chieti