Quella di oggi per il Vasto Marina poteva essere l'occasione giusta per chiudere il discorso salvezza, ma la squadra di Antonaci, passata in vantaggio al 6' con una rete di Rossi Finarelli, si è vista rimontare dall'Altinrocca, allenata dall'ex Vastese Michele Baldini, al 65' con D'Antonio. Il discorso è rimandato a domenica prossima nella trasferta di Roseto degli Abruzzi contro la Rosetana.

La partita. I padroni di casa passano in vantaggio al 6' quando Foseca apre sulla destra Riella che mette in mezzo dove Rossi Finarelli è lesto ad approfittarne e insacca. Al 10' è Nuzzaci che vede in area l'attaccante, ma questa volta il suo tentativo viene neutralizzato da Birsu. Gli ospiti ci provano due volte con Granata, al 25' e al 28', ma in entrambi i casi la palla finisce fuori, mentre al 39' è D'Antonio a spedire a lato. Al 44' Nuzzaci con un tacco all'indietro passa a Fonseca che calcia, ma la sfera si perde sul fondo.

Il Vasto Marina sembra poter controllare la partita, ma nella ripresa l'Altinrocca è più pericolosa, al 47' Schieda ha una buona palla sui piedi, ma la sua conclusione è da dimenticare, al 53' ancora Schieda su punizione serve Contestabile, ma è calcio d'angolo, sul prosieguo dell'azione Martelli interviene di testa e libera l'area. Al 65' gli ospiti pareggiano i conti con D'Antonio in sforbiciata, il suo tiro non sembra imprendibile, ma si insacca a fil di palo. A questo punto i padroni di casa provano a reagire per riportarsi in vantaggio, al 68' la conclusione di Battista sorvola la traversa, all'80' una palla innocua rischia di diventare pericolosa per una disattenzione del portiere locale Bruno. All'83' Battista in progressione sulla sinistra mette in area per Di Nardo che potrebbe sfruttare meglio l'occasione e invece spreca, all'85' l'arbitro Di Paolo di Chieti espelle Battista che rifila un pestone a Giangiulio. Finisce in parità, ma con 3 giornate ancora a disposizione non dovrebbero esserci problemi per il Vasto Marina a conquistare i punti che mancano per l'aritmetica salvezza.

Tabellino

Vasto Marina-Altinrocca 1-1 (1-0)



Marcatori: 6' Rossi Finarelli (V), 65' D'Antonio (A)



Vasto Marina: Bruno, D'Alessandro (82' Stivaletta), Pili, Battista, Martelli, Benedetti V., Nuzzaci (68' Piermattei), D'Onofrio, Rossi Finarelli (71' Di Nardo), Fonseca, Riella. A disposizione Benedetti S., Galiè, Luciano, Travaglini. Allenatore Antonaci



Altinrocca: Birsu, Carpineta, Cardone, Granata, Tano, Di Deo, D'Antonio (91' Vicentini), Giangiulio, Contestabile, Ciampoli, Shieda (62' Comparelli). A disposizione Di Bernardo, Baldini, Di Felice, Antignani

Arbitro: Francesco Di Paolo di Chieti, assistenti Giorgini e Conoscitore di Teramo



Ammoniti: D'Onofrio (V), Riella (V), Tano (A)

Espulso: Battista all'85'

I risultati della 31° giornata (14° di ritorno). Alba Adriatica-Miglianico 2-2, Capistrello-Torrese 1-2, Giulianova-Pineto 1-0, Francavilla-Civitella Roveto 4-0, Guardiagrele-Casalincontrada 0-1, Montorio 88-Sporting Ortona 3-1, San Salvo-Santegidiese 1-1, Sulmona-Rosetana 0-0, Vasto Marina-Altinrocca 1-1

La classifica. Sulmona 68, Giulianova 61, Montorio 88 e San Salvo 51, Torrese 44, Miglianico 43, Pineto 41, Casalincontrada, Civitella Roveto, Francavilla, Rosetana e Vasto Marina 40, Alba Adriatica e Altinrocca 37, Capistrello e Sporting Ortona 34, Santegidiese 28, Giardiagrele 18

Il prossimo turno, 32° giornata (15° di ritorno), domenica 14 aprile ore 15.00. Altinrocca-Alba Adriatica, Casalincontrada-Montorio 88, Civitella Roveto-Capistrello, Miglianico-Francavilla, Pineto-Guardiagrele, Rosetana-Vasto Marina, Santegidiese-Giulianova, Sporting Ortona-Sulmona, Torrese-San Salvo