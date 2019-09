In campo oggi alle 15.00 allo stadio Aragona il Vasto Marina ospita l'Altinrocca allenata dall'ex difensore della Vastese Michele Baldini che in campo schiera un altro ex sia della Vastese che del Vasto Marina: Axel Vicentini.

La squadra allenata da Antonaci, a quota 39 in classifica, cerca i tre punti per chiudere prima possibile la pratica salvezza senza dover passare per i play out, con un successo oggi l'obiettivo sarebbe ancora più vicino. Secondo il tecnico dei biancorossi infatti la quota salvezza sarebbe a 43, servono ancora 4 punti. Unico assente sarà il difensore Menna vittima di un infortunio.

Gli ospiti sono quintultimi con 36 punti e anche loro hanno la necessità di incrementare il proprio bottino, motivo che renderà la partita interessante.