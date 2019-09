Con il pareggio odierno, e la contemporanea vittoria del Giulianova, il San Salvo dice quasi addio ai sogni play-off. Mister Precali con l’assenza delle due punte, Marinelli e Torres, deve rivoluzionare l’assetto tattico della squadra inserendo il difensore Felice come prima punta e arretrando sulla linea difensiva capitan Spagnuolo. Discreta la cornice di pubblico al “Bucci” con una quindicina di tifosi ospiti.

Dopo i primi minuti di studio, i biancazzurri ci provano con un tiro finito a lato di Cappelletti. Al 23’ si vede la Santegidiese con un’azione pericolosa di De Rosa, anticipato dall’esperto Antenucci. A cinque minuti dalla fine del primo tempo il giovane Cappelletti si invola sulla fascia ma il suo cross non viene agganciato da Stango. Due minuti dopo trema la porta di Antenucci, ma il tiro di Censori si stampa sul palo. Il primo tempo termina con il risultato di parità, giusto per quello visto in campo.

A inizio ripresa il match si sblocca dopo soli 40 secondi con D’Angelo che, si libera bene in area, e batte l’estremo difensore sansalvese. Il San Salvo cerca di scuotersi ma l’assenza di una prima punta di ruolo pesa e non poco nell’arco dell’intero match. Al 61’ Ciurlia calcia da fuori ma la sfera termina di poco a lato. Al 70’ gli animi si surriscaldano e in campo succede di tutto. Un giocatore ospite, a gioco fermo, scaglia la palla contro la panchina biancazzurra, da qui nasce un parapiglia generale che costringe il direttore di gara, Calabrese di Avezzano, a sospendere la gara per alcuni minuti cercando di ristabilire la calma tra i giocatori. Nella rissa ne fanno le spese, ricevendo il cartellino rosso, il centravanti ospite De Rosa, il dirigente del San Salvo Livio Silvestri, e dalla panchina biancazzurra il giovane attaccante Hamdani.



Con la superiorità numerica in campo i ragazzi di Precali cercano di spingere sull’acceleratore e sfiorano il pareggio al 40’ con un colpo di testa di Felice, che si infrange contro la parte interna della traversa. La Santegidiese si chiude a riccio e cerca di sfruttare le ripartenze ma, al 42’,il biancazzurro Cappelletti spreca un pallone d’oro da pochi passi. Lo stesso Cappelletti, due minuti dopo, con un tiro preciso batte Falcetelli e firma il pareggio. Nel finale il guardalinee, posizionato sotto la tribuna ospite, interrompe la gara per una mattonella lanciata dai tifosi giallorossi che per poco non l’ha colpito. Tra sospensione di gara e minuti di recupero, il triplice fischio arriva dopo ben 55 minuti di gioco della seconda frazione.

A fine gara da registrare alcuni scontri tra le due tifoserie, con l’intervento delle forze dell’ordine che, a stento, sono riusciti a riportare in normalità la situazione.



SAN SALVO: Antenucci, Tamburrino, Izzi (49’st Pollutri), Spagnuolo, Veron, Benedetto (45’pt Sabella), Cappelletti, Ciurlia, Felice, Stango, Di Pietro (36’ st Ferrante). A disposizione: Raspa, Alberico, Hadmani, Marinelli. Allenatore: Precali

SANTEGIDIESE: Falcetti, Ursini, Gagliani, Fabrizi, Lonardo, Cristofari, Petrucci M. (44’st Di Giacinto), D’Angelo (30’st Girasante), De Rosa, Censori, Di Marco (16’st Petrucci S.). Allenatore: Mazzagatti

Reti: 1’st D’Angelo (Santegidiese), Cappelletti 44’ st (San Salvo).

Espulsi: De Rosa (Sant), Hamdani (S. Salvo)

Ammoniti: Veron, Felice (S. Salvo), Petrucci M. (Sant)

I risultati della 31° giornata (14° di ritorno). Alba Adriatica-Miglianico 2-2, Capistrello-Torrese 1-2, Giulianova-Pineto 1-0, Francavilla-Civitella Roveto 4-0, Guardiagrele-Casalincontrada 0-1, Montorio 88-Sporting Ortona 3-1, San Salvo-Santegidiese 1-1, Sulmona-Rosetana 0-0, Vasto Marina-Altinrocca 1-1

La classifica. Sulmona 68, Giulianova 61, Montorio 88 e San Salvo 51, Torrese 44, Miglianico 43, Pineto 41, Casalincontrada, Civitella Roveto, Francavilla, Rosetana e Vasto Marina 40, Alba Adriatica e Altinrocca 37, Capistrello e Sporting Ortona 34, Santegidiese 28, Giardiagrele 18

Il prossimo turno, 32° giornata (15° di ritorno), domenica 14 aprile ore 15.00. Altinrocca-Alba Adriatica, Casalincontrada-Montorio 88, Civitella Roveto-Capistrello, Miglianico-Francavilla, Pineto-Guardiagrele, Rosetana-Vasto Marina, Santegidiese-Giulianova, Sporting Ortona-Sulmona, Torrese-San Salvo







Luca Di Sciascio