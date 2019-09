"E' giusta la scelta del sindaco di Vasto, Luciano Lapenna, di applicare la spending review alla Pulchra". Lo dice Riccardo Alinovi, referente locale dell'associazione Codici-centro per i diritti del cittadino, intervenendo nel dibattito politico scaturito dalle dichiarazioni con cui il primo cittadino ha annunciato l'intenzione di modificare il consiglio d'amministrazione della società mista pubblico-privato che gestisce la raccolta differenziata in città. Per risparmiare, Lapenna vuole sostituire i politici con tecnici comunali che non percepirebbero nessuna paga aggiuntiva rispetto allo stipendio.

"Nella nostra città - rilancia Alinovi - abbiamo tanti giovani laureati e competenti. Diamo a loro la possibilità di dirigere la Pulchra. Di sicuro - polemizza - la sapranno gestire meglio dei politici Enrico Tilli ed Ezio Di Santo".