Le notizie che apprendiamo sull’Assemblea dei soci della Pulchra, la società mista pubblico-privata che gestisce il servizio di igiene urbana, prevista per domani, vanno nella direzione da noi da tempo auspicata. La volontà del Sindaco, Luciano Lapenna, di applicare la revisione di spesa anche alla società partecipata, sostituendo i soggetti nominati dalla politica con il personale comunale, incontra il nostro incondizionato sostegno, poiché siamo convinti che il contesto imponga tagli veri e severi, soprattutto mentre si continuano a chiedere ai cittadini vastesi pesanti impegni sul versante delle tasse e delle imposte.



È giusto che la politica si ritiri progressivamente dall’occupazione sistematica di alcuni centri di gestione. Inoltre, riteniamo che il tecnico abbia maggiori possibilità di incidere in modo più profondo sul bilancio delle partecipate. Noi non trascuriamo, anzi apprezziamo il fatto che chi ha gestito finora la Pulchra abbia realizzato utili, ma crediamo che, liberando la stessa dalla grinfie della politica, si possa fare di più e meglio.



Ecco perché siamo totalmente d’accordo con l’assessore Marco Marra quando invoca le professionalità e le competenze, entrambe molto presenti all’interno del nostro Comune. Il solo augurio, ovviamente, è che l’Amministrazione comunale affidi l’incarico a chi ha già maturato notevoli esperienze nella gestione delle società partecipate.

I consiglieri comunali

Davide D’Alessandro

Nicola Del Prete

Massimiliano Montemurro